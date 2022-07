Carapicuíba firma convênio com Barueri para desassorear Rio Cotia e combater enchentes

19 de outubro de 2017

Buscando melhorar cada vez mais a vida da população, a Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, firmou convênio com a Prefeitura de Barueri para os serviços de desassoreamento do Rio Cotia, localizado na divisa entre as duas cidades.

Com a obra, que trata-se da limpeza no fundo do rio, o curso das águas voltará a fluir com normalidade e as chuvas deixam de ser motivo de preocupação, eliminando os riscos de enchentes no local e os pontos de alagamentos que afetavam os moradores da região.

No Rio Cotia há a contaminação das águas e assoreamento ocasionado por diferentes formas de uso do solo e atividades humanas. O desassoreamento começou a ser feito há aproximadamente um mês e já está em fase final.

“Hoje nós temos dois córregos lindeiros no município, o Ribeirão Carapicuíba e o Rio Cotia. Os dois afetam os bairros ao seu redor, por isso a importância desta parceria com Barueri. Parte do córrego já foi desassoreado e estamos esperando a terra dar uma enxugada para poder retirar”, explicou o secretário de Obras de Carapicuíba.

O secretário revelou que já estão planejando, junto com a Prefeitura de Osasco, o desassoreamento do córrego Ribeirão Carapicuíba, também posicionado no limite entre as duas cidades.

“Já estive duas vezes na Prefeitura de Osasco para acertarmos a cooperação e desassorear este córrego. É uma necessidade que temos, um caso de emergência, e esperamos firmá-la antes das chuvas do fim do ano”, afirmou.