Parceria entre Prefeitura de Carapicuíba e Transduson proporciona exames gratuitos de mamografia

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 19 de outubro de 2017

Desde segunda-feira, dia 16, a Prefeitura de Carapicuíba em parceria com a clínica Transduson está realizando gratuitamente exames de mamografia em mais uma ação da Campanha Outubro Rosa “O primeiro exame só depende de você”.

Mulheres entre 50 e 70 anos não precisam levar pedido médico, apenas o documento de identidade e o cartão SUS. Quem estiver fora dessa faixa etária deve levar o pedido. São realizados 30 exames gratuitos por dia até 31 de outubro, de segunda a sexta-feira. As senhas serão distribuídas a partir das 15h na Transduson, que fica na Rua: Corifeu de Azevedo Marques, 209 – Centro.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), mais de 65% dos casos do câncer de mama são descobertos pelo autoexame. Além disso, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, a doença afeta uma a cada 15 mulheres, mas as chances de cura com o diagnóstico precoce chegam a 90%.

A Prefeitura também está promovendo palestras de conscientização no Plaza Shopping Carapicuíba. Além disso, todas as Unidades Básicas de Saúde do município estão realizando ações de conscientização sobre o tema.

Em mais uma ação da Campanha Outubro Rosa, a Secretaria de Saúde está realizando o “Pedágio Rosa” no Calçadão e Terminal do Centro. A ação consiste em levar informação às mulheres e alertar sobre a importância da realização do autoexame regularmente.

Outra marca do Outubro Rosa é iluminação com a cor do tema da campanha. Carapicuíba terá pontos iluminados, um deles será a Praça das Bandeiras, que fica no Centro da cidade. A Secretaria de Infraestrutura realizou a troca da iluminação, que se estenderá por todo mês.

Confira as palestras que ainda serão realizadas: