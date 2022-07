Copa Prata – Planalto conquista o título

Data de Publicação: 23 de outubro de 2017

Nem a garoa fria diminuiu a emoção da final da Taça de Prata, domingo, 22, no Estádio do Niterói. O Planalto venceu o Barcelona e conquistou o título da competição, além de papar o de Defesa Menos Vazada e o Troféu Disciplina. As competições municipais de futebol amador em Carapicuíba são organizadas pela Secretaria de Esportes da prefeitura, com realização da Lifuca – Liga de Futebol de Carapicuíba, patrocínio do Atacadão e apoio do Governo do Estado.

O Barcelona saiu na frente: Juninho recebe de Chorão e toca de cabeça. Vinícius, de pênalti, iguala o placar.

No segundo, Júlio desempata: Planalto 2 a 1. Pouco depois, Léo recebe, corre e bate de dentro da área: Planalto 3 a 1.

Campeão – Planalto

Vice-campeão – Barcelona

Troféu Disciplina – Planalto

Defesa Menos Vazada – Bolívar (Planalto)

Artilheiro – Acácio (Barcelona)

PLANALTO – Bolívar, Léo, Felipe, Ciê, Ivanildo, Rodolfo, Peu, Nando, Léo Nogueti, Vinícius, Agá, Nei, Rafa, Batata, Diego, Thiago, Fabião, Gê, Michael e Samuel. Comissão técnica: Emérson/Paulo.

BARCELONA – Ancelmo, Chorão, Alê, Juninho, Leandro, Felipinho, Nilmar, Henrique, Buba, Carrara, Marcelo Barbosa, Leandro Cruz, Cainan, Honduras, Vanderson, Majer e Thiago. Comissão técnica: Douglas, Claudinho e Duzinho.

Árbitro: Jorge Cipriano

Auxiliares: Antonio Carvalho e Daniel Ramalho

Anotador: Marcos da Silva Matos

Auxiliar: Pedro Manoel