Carapicuíba inicia inscrições para Educação de Jovens e Adultos

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 27 de outubro de 2017

Jovens e adultos, maiores de 15 anos, que não terminaram os estudos, podem retornar à sala de aula. A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Educação, já está com inscrições abertas, em todas as escolas municipais da rede, para o programa EJA – Educação de Jovens e Adultos.

Serão disponibilizadas vagas para as turmas de 2018, no ensino fundamental – fase I – 1ª à 4ª série. No município, o EJA é oferecido em cinco unidades escolares e conta, atualmente, com cerca de 300 alunos matriculados. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, no período noturno.

Para se inscrever é necessário comparecer pessoalmente à unidade escolar municipal mais próxima da residência das 8h ás 17h, portando os seguintes documentos: cópia do RG e CPF, comprovante de endereço (atual) e preencher o formulário de solicitação de vagas. As inscrições seguem até dia 20 de novembro.