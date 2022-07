Concurso público para contratação de 91 profissionais

Data de Publicação: 27 de outubro de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba segue realizando diversas ações para a melhoria do município. A fim de ampliar o quadro de servidores e aprimorar o atendimento à população, a administração divulgou nesta sexta-feira (20) edital de abertura de concurso público para a contratação de 91 profissionais. As inscrições começam dia 25 de outubro e terminam às 15h do dia 13 de novembro. Já as provas estão previstas para acontecerem em 3 de dezembro.

As vagas estão distribuídas em cinco cargos: Auxiliar de Serviços Gerais (20), Cozinheira(o) (8), Auxiliar Administrativo (20), Nutricionista (3) e Professor de Educação Básica (40). As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site da organizadora www.rboconcursos.com.br. O edital completo também está disponível aqui

Este é o segundo concurso público realizado pela prefeitura em menos de um mês. No primeiro, foram abertas 61 vagas para médicos de cinco especialidades e as provas acontecem neste domingo (29).