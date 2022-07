Prefeitura de Carapicuíba inicia reurbanização na avenida Consolação

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 27 de outubro de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Obras e Serviços Municipais da cidade, iniciou nesta semana a reurbanização da avenida Consolação, localizada na Vila Gustavo Correia, próximo ao Shopping Tamboré.

No local estão sendo feitas as obras de remodelação da parte elétrica, para que a iluminação seja ampliada e traga segurança e tranquilidade aos pedestres durante a circulação de trajetos noturnos pela região.

A calçada ao longo de toda via também passa por melhorias, e as equipes já trabalham nas operações de alargamento. Atualmente o tamanho é de 90 cm, com as obras passará a ter 3 metros de largura. A mudança comportará o fluxo e a locomoção de pessoas, garantindo uma acessibilidade mais adequada.

Pensando ainda no meio ambiente e na paisagem da avenida, será realizado o reflorestamento em sua extensão, com o plantio de diversas árvores.