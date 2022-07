Traga seu carro para morar em Carapicuíba

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 27 de outubro de 2017

A prefeitura inicia a campanha “Traga seu carro para morar em Carapicuíba”, um estímulo para que moradores de Carapicuíba façam o emplacamento do seu veículo 0Km ou a transferência da placa para o município.

O objetivo da campanha é levar ao conhecimento dos munícipes que a transferência traz mais recursos para a cidade. Com isso o imposto é revertido em mais saúde, educação e segurança para os moradores. De acordo com a legislação vigente, o valor pago de IPVA é dividido igualmente entre Governo do Estado e município.

Quem transferir o registro do veículo até 30 de novembro, já colabora com o orçamento da cidade em 2018. Manter o cadastro do proprietário e do veículo atualizados é importante para evitar contratempos, como não receber impostos e avisos.

Para saber mais sobre como fazer a transferência do seu veículo, compareça ao Poupatempo de Carapicuíba ou acesse o site www.poupatempo.sp.gov.br para agendar seu atendimento.

Poupatempo: Av. Desembargador Dr. Eduardo Cunha de Abreu, 495, Vila Municipal.

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8h às 13h.