Futsal – Principal tem rodada de goleadas

Data de Publicação: 31 de outubro de 2017

A quinta rodada do Principal foi de muitos gols. Das oito partidas, seis terminaram em goleadas. As categorias Sub 18 e Sub 14 definiram semifinalistas. Todas as rodadas das competições de futsal são realizadas no Ginásio Ayrton Senna. As competições municipais de futebol amador em Carapicuíba são organizadas pela Secretaria de Esportes da prefeitura, com realização da Lifuca – Liga de Futebol de Carapicuíba, patrocínio do Atacadão e apoio do Governo do Estado

PRINCIPAL – O Madrid recuperou-se da derrota para o Vila Cretti e, na rodada de domingo, 28, goleou o Furia por 7 a 3. Marília e Camaleão golearam seus adversários, Pentágono e Vila Cretti, respectivamente, por 7 a 1. O FDS-12 sacudiu a rede do Oeste Ham: 9 a 2. O Bola + 1 deu de 8 a 4 no Mija Pinga e o Nova Vida bateu o Renac”s por 6 a 1. O Último Gole venceu o Azurra pela contagem mínima. Em Cima da Hora e Porto ficaram no 1 a 1.

Devido ao feriado, não haverá rodada no próximo domingo. A sexta rodada está agendada para o dia 12.

VETERANÍSSIMO – Na rodada do dia 26, o K´Langos deu de 6 a 2 no Rubro Negro e o Camaleão passou pelo Marília por 3 a 2. A sexta rodada está agendada para o dia 9, quinta-feira.

Sub-18 – A rodada de sábado, 28, definiu os semifinalistas. O Marília carimbou passaporte com um 6 a 4 no K´Langos. O Botafogo venceu o Real Atletick por 6 a 3 – ambos classificados. O R-9/ACC, também classificado, empatou em 4 a 4 com o América Juniors. O Escola Maria de Lourdes e derrotou o Madrid por 3 a 2.

A fase semifinal será realizada no dia 25 de novembro, com as partidas Botafogo x R-9/ACC e Real Atletick x Marília, em horários a serem definidos.

Sub-16 – A terceira rodada define os semifinalistas e está agendada para o dia 11, sábado.

Sub-14 – A rodada do sábado, 28, definiu os semifinalistas. O Real Atletick despachou o Don Divino por 4 a 1 e o Paulista carimbou passaporte com um 3 a 0 no FDS-12. O Projeto ABC classificou-se com um 2 a 0 no América Juniors e o Marília garantiu a vaga para a próxima fase com um 2 a 1 no Kolping Aldeia.

A fase semifinal será realizada com a partidas Real Atletick x Projeto ABC e Marília x Paulista, no dia 25, sábado, em horários a serem definidos.

Sub-12 – A terceira rodada define semifinalistas e está agendada para o dia 11, sábado.