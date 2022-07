Carapicuíba entrega muro de arrimo e gradil de segurança na Vila Municipal

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 31 de outubro de 2017

No último sábado, 28, a Prefeitura de Carapicuíba entregou oficialmente as obras de melhorias na Vila Municipal. Em parceria com o governo do Estado, as obras, que encontravam-se paradas, foram retomadas neste ano.

Os moradores do bairro foram contemplados com o término das operações do Muro de Arrimo, Gradil de Segurança e Calçamento, além da revitalização da viela com arte em grafite.

As benfeitorias estavam entre as reivindicações da população local e receberam atenção da atual gestão. As conclusões levarão mais segurança e mais infraestrutura ao bairro.