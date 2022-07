Cemitério de Carapicuíba recebe cerca de 20 mil visitantes no Dia dos Finados

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 9 de novembro de 2017

No último dia 2, feriado de Finados, o Cemitério de Carapicuíba recebeu aproximadamente 20 mil pessoas que homenagearam seus entes já falecidos e participaram da celebração de missas e cultos religiosos.

Durante o horário de funcionamento, três paróquias da cidade realizaram missas no local, todas com uma duração média de 1h30. No intervalo, os visitantes também contaram com a realização de cultos religiosos e outras celebrações.

Através do sistema de caixa de sugestões, os munícipes tiveram a oportunidade de opinar sobre o funcionamento do equipamento público, bem como sugerir melhorias para o serviço prestado. Os resultados apontaram aprovação da população carapicuibana aos trabalhos realizados durante o ano. As ideias de aprimoramento serão analisadas e colocadas em prática.

“Fico feliz em saber que após anos de abandono, um local tão importante, que nos traz momentos delicados e de lembranças às pessoas queridas, recebeu a atenção adequada”, elogiou a visitante, Elza Rodrigues.





Operações diárias

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Obras e Serviços Municipais continua trabalhando intensamente na manutenção diária do Cemitério. O local, com uma área total de aproximadamente 60 mil metros quadrados, tem passado por processo de reestruturação desde o início do ano.

Com uma equipe de 20 profissionais, são realizadas operações de conservação diariamente, com ações de limpeza geral, varrição, pinturas, serviços periódicos de roçagem, poda de árvores e recuperação da iluminação. Além do concretamento das calçadas ao redor e recapeamento asfáltico na rua do portão 2.

Reforma

No primeiro semestre deste ano, o Cemitério Municipal passou por uma reforma geral. O velório recebeu textura interna e externa, o teto ganhou gesso e iluminação led, os banheiros foram reformados com paredes de azulejos brancos e pias de mármores preto. A fachada completamente refeita, com ladrilhos azuis nas jardineiras e muretas na arborização funeral.