Carapicuíba realiza audiência pública do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 9 de novembro de 2017

Na próxima quinta-feira, 16, na Associação Comercial, a prefeitura de Carapicuíba realizada uma audiência pública para o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Trata-se de um instrumento de planejamento definido pela lei federal 13.089/2015, conhecida como Estatuto da Metrópole. O PDUI é realizado pelo Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo, juntamente com a Emplasa e a Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo.

Realizado simultaneamente em todas as regiões metropolitanas do país, o PDUI será transformado em lei no início do próximo ano. A partir de então, o Plano Diretor de cada município terá um prazo de três anos para se adequar ao PDUI. “O principal objetivo é estimular o desenvolvimento econômico da metrópole e reduzir as desigualdades”, comenta Fabiana Marques, Secretária Adjunta na Secretaria Municipal de Projetos Especiais, Convênios e Habitação, “mas também será a base para a formulação de políticas públicas e principal referência para destinação de recursos públicos”.

Diversos setores da sociedade foram convidados. A audiência tem início às 18 horas da quinta-feira, dia 16. O endereço da Associação Comercial de Carapicuíba é avenida Sandra Maria, 28.