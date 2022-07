Prefeitura intensifica combate aos pancadões durante o feriado

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 9 de novembro de 2017

Durante o feriado de Finados, a prefeitura de Carapicuíba reforçou as operações de Tolerância Zero e Feriado Seguro. A secretaria de Segurança Pública e Controle Urbano foi a responsável pela organização das ações.

Para coibir festas e bailes que causam transtornos à população pelo som muito alto, a Guarda Civil Municipal fez operações de Tolerância Zero durante todo o fim de semana. No Jardim Tonato, um pancadão foi encerrado no Campo do Bahia e bares no entorno foram fechados por desobediência, pois queriam manter o som em volume acima do permitido.

Fiscalizações também foram feitas em bares na Chácara das Flores e Jardim Santa Rita. Ao todo, foram fechados 20 bares por funcionar em situação irregular ou por desobediência.

A política de Tolerância Zero implantada pela prefeitura de Carapicuíba em 2017 reduziu em cerca de 40 % o número de reclamações registradas na Ouvidoria Municipal sobre a ocorrência de pancadões.

Já na operação Feriado Seguro, a GCM fez blitz na Cohab, Vila Isa e Vila Menck com 56 veículos verificados e 16 motoristas autuados.

Tolerância Zero às invasões

A prefeitura mantém a rotina de ações para impedir invasões de área públicas. Só nos meses de maio e junho, cerca de 120 operações em diversas áreas da cidade. A Guarda Civil Municipal mantém patrulhamento de rotina em pontos estratégicos para coibir novas ocupações.

A participação da população é muito importante, principalmente se houver informações antecipadas sobre os pancadões e invasões. Denuncie pelos canais:

Guarda Civil Municipal – 4183-5229

WhatsApp Denúncia contra as invasões – 94274-5054