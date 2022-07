Carapicuíba inicia programa Time do Emprego e realiza Frente de Trabalho

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 9 de novembro de 2017

Começou na última segunda-feira (06), em Carapicuíba, o programa Time do Emprego, que tem como objetivo auxiliar na inserção ou retorno de profissionais para o mercado de trabalho. A abertura do evento contou com a participação do prefeito Marcos Neves, o secretário do Desenvolvimento Econômico Social e Trabalho Luiz Gonzaga, o secretário-adjunto de Estado de Relações do Trabalho, Eufrosino Pereira, e os vereadores Guto e Emília Ramalho. Eles discursaram sobre a importância do programa para a cidade e da mesma forma, para os participantes.

O programa consiste em formar conjuntos de pessoas sem emprego, a partir dos 16 anos, para troca de experiências, criando assim um clima agradável de solidariedade e auxilio. Além disso, o grupo com 30 participantes terá acesso a técnicas de direcionamento ao mercado de trabalho, através de aulas. O projeto ocorrerá num total de 12 encontros.

Além do Time do Emprego, o programa Frente do trabalho também teve início na tarde do dia 6. Nele participam maiores de 17 anos que residem há pelo menos dois anos no município. O bolsista realiza atividades de serviços gerais. A duração é de até nove meses, durante cinco dias na semana, sendo um deles dedicado a um curso de alfabetização ou de qualificação profissional. O selecionado recebe uma bolsa-auxílio. Para a Frente de Trabalho foram escolhidas 25 pessoas.

O secretário salientou a importância do programa, que beneficia simultaneamente a cidade e as pessoas participantes. “A frente de trabalho vai desenvolver serviços no município durante quatro dias da semana, além do curso de qualificação profissional, que vai permitir ao cidadão se requalificar e fortalecer para se inserir com maior facilidade no difícil mercado de trabalho”.

O Time do Emprego e a Frente de Trabalho são programas do Governo do Estado que estão sendo implantados em Carapicuíba por meio da parceria com a Prefeitura.