Jardim Capriotti recebe edição do programa Meu Bairro Melhor – Um dia de Cidadania

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 9 de novembro de 2017

No próximo sábado, 11, a Prefeitura de Carapicuíba realiza mais uma edição do programa Meu Bairro Melhor – Um Dia de Cidadania. Com uma série de atividades e serviços gratuitos à população, numa junção de diversas secretarias, os moradores do Jardim Capriotti e região serão os contemplados.

O programa, com edições organizadas e estruturadas por cronogramas, já passou pelos bairros Ana Estela, Cohab II, Jardim Novo Horizonte e Santo Estevão, tem auxiliado de forma significativa as demandas reprimidas na área da saúde e assistência social. Os números chegaram a mais de 3 mil atendimentos.

Entre as atividades, que terão como palco a rua Bom Pastor (acesso à USF Natércio Silva Arruda), ‘Um Dia de Cidadania’ leva aos munícipes: emissão de Carteira de Trabalho; Orientação Jurídica; Cadastro Único para Bolsa Família; plantio de árvores; aulas de aeróbica; teatro infantil; brinquedos infláveis; pipoca, algodão doce; corte de cabelo; e revitalização de viela com artes em grafite.

Pela Secretaria de Saúde os serviços oferecidos serão atualização e confecção do Cartão SUS; coleta para exame de Papanicolau; consultas clínicas, palestras de prevenção a doenças como sífilis e tuberculose; mutirão de prevenção contra a dengue e vacinação contra a raiva.

Meu Bairro Melhor – Um dia de Cidadania acontece no sábado, 11, das 9 às 13 horas, na rua Bom Pastor, 115 (USF Natércio Silva Arruda), Jardim Capriotti.