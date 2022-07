Futebol – Brasinha e São Bento fazem a final da Bronze

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 14 de novembro de 2017

A final da Taça de Bronze será entre as equipes do Brasinha e São Bento. A Taça de Ouro definiu a primeira fase. As competições municipais de futebol amador em Carapicuíba são organizadas pela Secretaria de Esportes da prefeitura, com realização da Lifuca – Liga de Futebol de Carapicuíba, patrocínio do Atacadão e apoio do Governo do Estado.

TAÇA DE OURO – A rodada de domingo, 11, definiu a primeira fase. No Estádio do Niterói, Manchester venceu o Nacional pela contagem mínima: ambos classificados. O Bola Branca, também classificado, ficou no 0 a 0 com o Renegados. O Camaleão também vai para a segunda fase com um 0 a 0 contra o Família. Arsenal do Morro e Villa Real ficaram no 1 a 1. No Inac, o Mary Jane carimbou passaporte com um 3 a 0 no Gopiúva. O Paulistano despachou o Vila Iza, batendo de 2 a 0. O Palmeirinha da Aldeia, classificado, perdeu de 2 a 1 para o Aliança Paulista.

A segunda fase (oitavas de final) está agendada para o dia 19, domingo, no Estádio do Niterói, às 9, 10h30, 11 e 12h30: Catuense x Camaleão, Bola Branca x Palmeirinha, Paulistano x Nacional e Manchester x Mary Jane.

TAÇA DE BRONZE – A primeira partida, entre Rubro Negro e Brasinha, empatada em 0 a 0, foi interrompida na metade do segundo tempo. O bandeira recebeu uma pedrada da torcida do Rubro Negro e o árbitro encerrou a partida.

São Bento e CTAFA fizeram a segunda partida da tarde. O CTAFA abriu o placar aos 15 minutos: Ramon bate falta e Fabiano tocou de cabeça. Cassio descontou para o São Bento logo no início do segundo tempo. Em seguida, Paulo Roberto, do São Bento, foi expulso. O São Bento reage e Cassio, num tiro cruzado, desempata a partida. Minutos depois, Fabio Nonato, do CTAFA, sofre pênalti. Robert bate e empata tudo de novo. A decisão foi para os pênaltis, onde o São Bento levou a melhor: 5 a 4.

Brasinha e São Bento fazem a final, agendada para o dia 3, às 12 horas, no Estádio do Niterói.

SUB 15 – Sábado, 11, no Estádio do Niterói, o Meninos do Roseira goleou o Pedreira por 5 a 0. No Inac, o Malhorca deu de 5 a 1 no Meninos da Luza, e o Chute Inicial venceu o Serrana por 3 a 1. No Planalto, o Aliança derrotou o Bola Branca por 2 a 0.

A próxima rodada, agendada para quarta-feira, 15, define a primeira fase. No Estádio do Niterói, às 8h30 e 10h30: Serrana x Pedreira e Meninos da Luza x Chute Inicial. No Inac, às 9h30: Ousados da Bola/Rayam x Aliança. No Planalto, às 8h30: Meninos do Roseira x Malhorca.

SUB 17 – Teve goleadas na rodada de sábado, 11. No Inac, Vasco da Gama e Imperatriz da Vila Cretti golearam seus adversários, Unidos do Lidia e Chute Inicial, respectivamente, por 4 a 0. No Planalto, o Bola Branca deu de 3 a 0 no Madrugada e o Resenha venceu o Jovens Esportistas pela contagem mínima. No Estádio do Niterói, o Pedreira passou pelo Meninos do Roseira por 3 a 2, e a partida entre Ousados da Bola/Rayam e Botafogo terminou sem gols.

A próxima rodada define a primeira fase, e está agendada para o dia 15, quarta-feira. No Estádio do Niterói, às 9h30 e 11h30: Imperatriz da Vila Cretti x Pedreira e Unidos da Lídia x Chute Inicial. No Inac, às 8h30 e 10h30: Resenha x Bola Branca e Ousados da Bola/Rayam x Madrugada. No Planalto, às 9h30 e 10h30: Meninos do Roseira x Vasco da Gama e Botafogo x Jovens Esportistas.

SELETIVA – Na rodada de sábado, 11, no Planalto, teve dois empates. Resenha e Acesso 1 ficaram no 1 a 1. Nos pênaltis, deu Resenha por 6 a 5.Família Roma e Huracan terminaram a partida sem gols. Nos pênaltis, deu Huracan por 4 a 2. 100 Piedade e Atlético Beatriz venceram seus adversários, Dallas e União35, respectivamente, pela contagem mínima. No domingo, 12, no Planalto, Eugênia e LS Ariston terminaram a partida em 0 a 0. Nos pênaltis, deu LS Ariston por 4 a 3.

Demais resultados: Flamengo Villa Menk 1 x 4 Muleque Travesso,União Santo Estevão 1 x 3 XI de Agosto, Jeito Moleque 0 x 2 Arsenalcool e Garotos da Vila 2 x 0 Cola Com Nós. Na Vila Cretti: Penharol 2 x 1 Ajax, Vila Menck 3 x 1 Atlético Malvinas, Milianos 2 x 4 Uracan/Vila Lourdes, Cidade Madeira 0 x 1 Manganelli, Madri 0 x 2 Último Gole, Vida Nova/Almadina 2 x 5 Real Favela e Raça Pura 2 x 1 Ouro Verde.

A próxima rodada está agendada para quarta-feira, dia 15. No Planalto, às 11h30, 12h30, 13h30 e 14h30: Resenha x Raça Pura, 100 Piedade x Real Favela, Atlético Beatriz x Último Gole e Huracan x Manganelli. No Estádio do Niterói, às 12h30 e 13h30: LS Ariston x Uracan/Vila Lourdes e Muleque Travesso x Vila Menck. No Inac, às 11h30 e 12h30: XI de Agosto x Penharol e Arsenalcool x Garotos da Vila.