Futsal – Primeirona tem rodada de muitos gols

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 14 de novembro de 2017

As categorias menores Sub 16 e Sub 12 definiram semifinalistas. Todas as partidas são realizadas no Ginásio Ayrton Senna. As competições municipais de futsal amador em Carapicuíba são organizadas pela Secretaria de Esportes da prefeitura.

PRINCIPAL – As equipes do FDS 12 e Mija Pinga marcaram a sexta rodada, realizada no domingo, 12. O FDS bateu o Pentágono por 11 a2, e o Mija Pinga: 11 a 4 no Oeste Ham. O Nova Vida derrotou o Vila Cretti por 5 a 0 e o Camaleão venceu o Furia por 9 a 6. O Marília deu de 5 a 2 no Último Gole e o Em Cima da Hora passou pelo Renac”s por 2 a 1. O Bola + 1 acabou perdendo de 6 a 4 para o Azurra.

A próxima rodada define a primeira fase e está agendada para quarta-feira, 15, às 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 13h45, 15, 16 e 17 horas: Bola + 1 x Marília, Último Gole x FDS 12, Pentágono x Mija Pinga, Oeste Ham x Azurra, Madrid x Rennac”s, Em Cima da Hora x Vila Cretti, Nova Vida x Furia e Camaleão x Porto.

VETERANÍSSIMO – Na rodada de quinta-feira, 9, o Marília goleou o Rubro Negro por 6 a 1. O Pentágono passou pelo Camaleão por 6 a 5 e o K”Langos derrotou o 7 de Setembro por 5 a 4.

A próxima rodada define os semifinalistas e está agendada para quinta-feira, dia 16, às 20h30 e 21h30: Pentágono x Rubro Negro e 7 de Setembro x Marília

Sub-16 – A rodada do sábado, 11, definiu os semifinalistas. O América Júniors carimbou passaporte com um 10 a 1 no Don Divino. Outro que também se classificou com goleada foi o Projeto ABC: 9 a 0 no Escola Maria de Lourdes. O FDS 12 despachou o Liras F&A com um 9 a 5. O outro semifinalista é o Marília: 7 a 4 no Real Atletick.

A fase semifinal está agendada para o dia 25, às 14 e 15 horas: Projeto ABC x América Júniors e FDS 12 x Marília.

Sub-12 – Outra categoria que definiu semifinalistas na rodada do sábado, 11. O Projeto ABC despachou o Kolping com um uma goleada de 9 a 1. O Paulista deu de 7 a 1 no Marília: ambos classificados. O Botafogo garantiu a vaga com um 2 a 1 no Don Divino.

A fase semifinal está agendada para o dia 25, sábado, às 9 e 9h50: Botafogo x Marília e Projeto ABC x Paulista.