Prefeitura faz ação ambiental “Projeto Nova Brasil” na Cohab

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 16 de novembro de 2017

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade realiza nesta semana o Programa Nova Brasil, ação de poda de árvores e plantio de mudas em toda a extensão da Av. Brasil, na Cohab. Os serviços começaram no dia 13, segunda-feira.

Os serviços de corte e poda de aproximadamente 90 árvores são fundamentais para proporcionar o crescimento sadio e evitar que os galhos interfiram na fiação elétrica. Além de prevenir a queda de árvores neste período de fortes chuvas e ventos. A secretaria de Obras e Serviços Municipais também participa desta ação.

Já o plantio de 40 mudas ao longo da avenida vai aumentar a arborização e tornar a via mais bonita e sombreada ao longo dos anos. Segundo o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, “o cuidado com a natureza deve ser constante e fazer parte do nosso dia a dia. Todos juntos e com pequenas ações, podemos fazer uma grande diferença”.

Muitas ações por uma Carapicuíba mais verde

Desde o início do ano a prefeitura trabalha para organizar a cidade. A secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade fez diversas ações de plantio, poda e educação ambiental. Veja alguns números que refletem a atuação da prefeitura:

1800 mudas plantadas

627 podas de árvores

Mais de 170 ações de educação ambiental

149 árvores cortadas (estavam caídas na via ou ofereciam risco queda)

166 solicitações atendidas

111 atendimentos emergenciais

174 fiscalizações

Adote uma árvore, seja voluntário, participe das ações da prefeitura e ajude a deixar seu bairro melhor e a cidade mais bonita. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade atende na Av. Inocêncio Seráfico, 2005 – complexo do Ginásio Tancredo Neves, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, telefone 4187-3837.