Primeirona define a primeira fase

Data de Publicação: 17 de novembro de 2017

A rodada da quarta-feira, dia 15, definiu as equipes classificadas para a fase quartas de final. Todas as partidas são realizadas no Ginásio Ayrton Senna. As competições municipais de futsal amador em Carapicuíba são organizadas pela Secretaria de Esportes da prefeitura.

PRINCIPAL – A rodada de definição, quarta-feira, dia 15, ficou marcada pela goleada do Azurra: 21 a 2 no Oeste Ham. O Marília classificou-se com um empate em 6 a 6 com o Bola + 1 e o Último Gole deu de 5 a 1 no FDS-12 – ambos classificados. O Nova Vida carimbou passaporte com um 9 a 4 no Furia e o Camaleão despachou o Porto por 4 a 3. O Madrid venceu o Rennac”s por 4 a 3 e a partida entre Pentágono e Mija Pinga terminou empatada em 4 a 4.

A rodada da fase quartas de final está agendada para domingo, 19, às 9, 10, 11 e 12 horas: Camaleão x FDS-12, Último Gole x Vila Cretti, Nova Vida x Azurra e Marília x Em Cima da Hora.

VETERANÍSSIMO – Não foi realizada a rodada agendada para a quinta-feira, 16. As equipes semifinalistas estão sendo definidas pela Secretaria de Esportes.