Futsal – Competições chegam à fase de semifinais

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 21 de novembro de 2017

O Veteraníssimo tem uma partida hoje, para definir semifinalistas. As categorias menores terão um sábado de semifinais.Todas as partidas são realizadas no Ginásio Ayrton Senna. As competições municipais de futsal amador em Carapicuíba são organizadas pela Secretaria de Esportes da prefeitura.

PRINCIPAL – Domingo, 19, teve rodada de definição de semifinalistas. O Marília despachou o Em Cima da Hora com um 9 a 3 e o Nova Vida carimbou passaporte com um 3 a 0 em cima do Azurra. O Camaleão classificou-se com um 2 a 1 no FDS 12. Último Gole e Vila Crett empataram em 1 a 1. Nos pênaltis, deu Último Gole por 3 a 2.

A rodada da fase semifinal está agendada para o domingo, 26, às 9 e 10h30: Camaleão x Marília e Último Gole x Nova Vida.

VETERANÍSSIMO – A competição dos coroas tem uma única partida hoje, terça-feira, às 20 horas: 7 de Setembro x Marília. Essa partida define os classificados para a fase semifinal, agendada para a quinta-feira, dia 23.

SUB 18 – A rodada da semifinal está agendada para sábado, 25, às 16 e 17 horas: Botafogo x R-9/ACC e Real Atletick x Marília.

SUB 16 – A fase semifinal acontece no sábado, 25, às 14 e 15 horas: Projeto ABC x América e FDS-12 x Marília.

SUB 14 – Rodada de semifinal agendada para sábado, 25, às 10h40 e 11h30: Real Atletick x Projeto ABC e Marília x Paulista.

SUB 12 – Fase semifinal agendada para sábado, 25, às 9 e 9h50: Botafogo x Marília e Projeto ABC x Paulista.

t