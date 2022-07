Futebol – Rodadas definem semifinalistas

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 23 de novembro de 2017

As competições municipais definiram semifinalistas: Ouro, Sub 17, Sub 15 e a seletiva. As competições municipais de futebol amador em Carapicuíba são organizadas pela Secretaria de Esportes da prefeitura, com realização da Lifuca – Liga de Futebol de Carapicuíba, patrocínio do Atacadão e apoio do Governo do Estado.

TAÇA DE OURO – A rodada de domingo definiu os semifinalistas. Catuense e Camaleão empataram em 2 a 2. Nos pênaltis, deu Camaleão por 3 a 2. A partida entre Bola Branca e Palmeirinha terminou sem gols. Nos pênaltis, deu Bola Branca por 4 a 2. O Nacional classificou-se vencendo o Paulistano pela contagem mínima. Manchester e Mary Jane também terminaram o tempo regulamentar empatados em 1 a 1. Nos pênaltis, deu Manchester por 4 a 3.

A rodada da fase semifinal está agendada para o domingo, 26, no Estádio do Niterói, às 10h30 e 12 horas: Camaleão x Bola Branca e Nacional x Manchester.

SUB 15 – A rodada de sábado, 18, definiu o semifinalistas. O Ousados da Bola carimbou passaporte com um 3 a 0 no Serrana, mesmo resultado da vitória do Malhorca, em cima do Jovens Esportistas. O Chute Inicial despachou o Bola Branca com um 4 a 0 e o Meninos do Roseira classificou-se batendo o Aliança por 3 a 1.

A semifinal acontece no sábado, dia 25, no Inac, às 8h30 e 10h30: Ousados da Bola x Meninos do Roseira e Malhorca x Chute Inicial.

SUB 17 – Categoria que também definiu os semifinalistas na rodada do sábado, 18. O Vasco da Gama despachou o Jovens Esportistas por 4 a 0 e o Meninos do Roseira carimbou passaporte com um 2 a 0 no Bola Branca. O Botafogo classificou-se com um 4 a 2 no Imperatriz da Vila Crett. Ousados da Bola e Lídia terminaram a partida sem gols. Nos pênaltis, o Ousados da Bola venceu por 4 a 2.

A fase semifinal está agendada para o sábado, 25, no Inac, às 9h30 e 11h30: Vasco da Gama x Meninos do Roseira e Ousados da Bola x Botafogo.

SELETIVA – Domingo, 19, teve a rodada da fase quartas de finais. O 100 Piedade despachou o Muleque Travesso com um 4 a 0 e o LS Ariston classificou-se com um 2 a 0 no Resenha. O Penharol, também classificado, venceu o Último Gole por 2 a 1 e o Garotos da Villa derrotou o Manganelli por 3 a 2. LS Ariston, Penharol, 100 Piedade e Garotos da Vila já estão na Taça de Bronze.

A fase semifinal está agendada para domingo, 26, no Estádio do Niterói, às 9 e 13h30: LS Ariston x Penharol e 100 Piedade x Garotos da Vila.