Aldeia de Carapicuíba celebra sua padroeira Santa Catarina de Alexandria

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 23 de novembro de 2017

Neste fim de semana Carapicuíba realiza mais uma edição da Festa de Santa Catarina, em homenagem à padroeira da Aldeia Jesuítica. A programação inclui novena, levantamento do mastro e missa.

Na sexta-feira, 24 de novembro, ocorre o levantamento do mastro e encerramento da novena feita pela Comunidade Santa Catarina. No sábado, às 11h é celebrada a missa e durante a tarde a festa segue com barracas de artesanato e gastronomia. O encerramento da festa acontece às 19h30 com a celebração da tradicional missa campal.

A festa é uma realização da Comunidade Santa Catarina com apoio da prefeitura de Carapicuíba, por meio da secretaria de Cultura e Turismo.

Conheça a história da padroeira

Catarina de Alexandria, também conhecida como “A Grande Mártir Santa Catarina” foi uma cristã, nascida pagã no ano de 300 d.C. na cidade egípcia de Alexandria. Santa Catarina foi instruída na fé cristã e sofreu perseguição quando Maximino Daia, encantado por sua beleza, apaixonou-se por ela a ponto de divorciar-se apenas para se casar com ela, mas Catarina o rejeitou. Inconformado, o imperador romano convocou 50 filósofos com a missão de convencerem Catarina de que jamais poderia considerar Deus um homem que havia morrido crucificado.

Entretanto, Catarina, que tinha apenas 17 anos, fazendo uso de sua inteligência, de seus conhecimentos filosóficos e sobretudo amparada na sua fé, reverteu a situação e terminou por convencer e converter ao cristianismo os 50 filósofos.

Irritado, sentindo-se derrotado, Maximino mandou trucidar os 50 sábios e, sem conseguir submeter Catarina a seus caprichos, condenou-a a morrer triturada, sob um carro com rodas com pontas de ferro. No Brasil a santa dá nome a um estado. O dia 25 de novembro é dedicado a Santa Catarina de Alexandria.