Estão abertas as inscrições para a Corrida do Peru

Data de Publicação: 23 de novembro de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba, por intermédio da Secretaria de Esportes, abriu inscrições para a tradicional Corrida do Peru. Em sua 35ª edição, a prova, que soma 6,5 Km, está agendada para o dia 17 de dezembro, domingo, às 8 horas. A largada e a chegada será na Praça da Aldeia Jesuítica. Haverá também a Corrida Infantil do Peruzinho, em duas categorias: de 7 a 10 anos e de 11 a 15 anos. As inscrições estão limitadas em 250 atletas, além de 50 para o Peruzinho.

A prova surgiu de uma brincadeira de amigos, que soltavam um peru nas ruas da Aldeia Jesuítica, por ocasião da passagem do ano. O primeiro a pegar a ave vencia e a levava como prêmio. Com o tempo, a corrida evoluiu com o apoio da prefeitura e dos atletas, mas a tradição de premiar com principais colocados com um peru congelado foi mantida. O segundo e terceiro colocados recebem como premiação um chester e um frango congelado, respectivamente.

A prova divide os atletas nas seguintes categorias:

16 a 30 anos – masculino e feminino

31 a 40 anos – masculino e feminino

41 a 50 anos – masculino e feminino

51 a 60 anos – masculino

51 anos acima – feminino

61 a 70 anos – masculino

71 anos acima – masculino

As inscrições devem ser feitas nos links abaixo:

http://bit.ly/Corrida_Peruzinho

http://bit.ly/Corrida_Peru