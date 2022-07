Prefeitura realiza melhorias no Terminal do Centro

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 23 de novembro de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba notificou a empresa responsável pelas obras do Terminal do Centro para realização de reformas e melhorias no local. Nesta terça-feira (21), a empreiteira iniciou a pintura do piso tátil para garantir acessibilidade e segurança dos usuários.

A próxima fase das reformas será a retirada dos tapumes para instalação de gradis, conserto do piso do andar de cima e iluminação. A administração também vai realizar reparos nos banheiros para deixá-los em melhores condições de uso.

Boulevard

A Prefeitura trabalha para resolver toda questão jurídica referente à concessão do boulevard do Terminal, próximo ao Calçadão. No início de 2017, a atual administração abriu processo administrativo para analisar possíveis irregularidades no procedimento licitatório, realizado pela gestão anterior. É importante ressaltar que o Tribunal de Contas já havia apontado indícios de anormalidades nesta concessão.

Passarela

Após a resolução do imbróglio jurídico, a Prefeitura de Carapicuíba vai construir a passarela, interligando o Terminal do Centro às instituições educacionais (Fatec/Etec, Estácio FNC e Sesi).