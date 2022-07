Prefeitura entrega as novas instalações da Farmácia Especializada

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 23 de novembro de 2017

No sábado, dia 25, a partir das 10 horas, a Prefeitura de Carapicuíba entrega as novas instalações da Farmácia Especializada, dentro do Plaza Shopping Carapicuíba. A unidade possui os programas Componente Especializado (Alto Custo) e Dose Certa.

Durante muitos anos quem precisava de remédio do “Componente Especializado” tinha de ir até o CEMM (Centro de Especialidades Médica Municipal), em local inapropriado e precário. Agora, a Prefeitura conseguiu um novo espaço para este programa, que abrigará também o “Dose Certa”. As pessoas vão contar com um lugar mais moderno, seguro e confortável, proporcionando mais dignidade à população.

Em Carapicuíba, o Programa do Componente Especializado proporciona medicamentos gratuitos para mais de 5 mil pessoas por mês, que já possuem cadastro e atendem aos critérios do Governo do Estado.

Componente Especializado

Para saber se o medicamento faz parte do Programa, o cidadão deve comparecer até a Farmácia Especializada com a receita médica e se informar com o atendente. Caso o medicamento pertença ao programa, o profissional irá disponibilizar o laudo para ser preenchido pelo médico.

Veja os documentos necessários para realizar o cadastro:

– Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – LME;

– Receita médica;

– Cópia dos documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de residência).

*Atenção! Quem já é cadastrado e recebia os medicamentos no CEMM continuará sendo atendido da mesma forma. Não é preciso atualizar o cadastro.

Dose Certa

Para ter acesso aos medicamentos que fazem parte do Programa Dose Certa, o paciente ou familiar deve comparecer à Farmácia Especializada com o RG e a receita específica (branca, azul ou amarela), prescrita pelo médico especialista.

Confira a lista dos medicamentos dos programas Componente Especializado e Dose Certa no site www.saude.sp.gov.br.