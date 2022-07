Futsal – Camaleão e Nova Vida fazem a final da primeirona

Data de Publicação: 28 de novembro de 2017

As equipes do Camaleão e Nova Vida farão a grande final da Primeirona no sábado, 2. No Veteraníssimo, Marília e Camaleão disputam o título. As categorias menores também farão as finais no sábado. As competições municipais de futsal amador em Carapicuíba são organizadas pela Secretaria de Esportes da prefeitura.

PRINCIPAL – Na rodada da semifinal, no domingo, 26, o Nova Vida carimbou passaporte para a final com um 11 a 6 no Último Gole. O Camaleão classificou-se com um 6 a 5 no Marília. Camaleão e Nova Vida fazem a final da Primeirona, sábado, dia 2, às 17 horas.

VETERANÍSSIMO – As partidas da semifinal foram realizadas na quinta-feira, 23, quando o Marília goleou o Rubro Negro Aldeia por 7 a 0 e o Camaleão despachou o Copiadora K”langos com um 6 a 2. Marília e Camaleão fazem a final da competição dos coroas, quinta-feira, dia 30, às 20 horas.

SUB 18 – A definição de finalistas aconteceu no sábado, dia 25, quando o Marília goleou o Real Atletick por 9 a 3 e o R-9/ACC despachou o Botafogo por 7 a 2. R-9/ACC e Marília se enfrentam pelo título da competição em partida agendada para o sábado, dia 2, às 16 horas.

SUB 16 – Também com definição no sábado, 25. O América Júniors deu de 5 a 1 no Projeto ABC e o Marília bateu o FDS-12 por 7 a 3. A final será entre as equipes do América Juniors e Marília, no sábado, dia 2, às 15h20.

SUB 14 – Na rodada da fase semifinal, sábado, dia 25, o Real Atletick goleou o Projeto ABC por 9 a 3 e o Marília classificou-se para a final com um 3 a 1 no Paulista. Real Atletick e Marília se enfrentam pelo título no dia 2, sábado, às 14h40.

SUB 12 – A semifinal também foi realizada no sábado, 25, quando o Marília deu de 4 a 1 no Botafogo e o Paulista classificou-se com um 7 a 6 no Projeto ABC.

Marília e Paulista disputam o título do Sub 12, sábado, 2, às 14 horas.

