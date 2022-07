Futebol Sub 15 – Malhorca conquista o título

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 5 de dezembro de 2017

Na final do Sub 15, realizada no sábado, 2, no Estádio do Niterói, o Malhorca acabou conquistando o título da categoria. Aos 19 do primeiro tempo, Ricardo marcou para o Malhorca o único gol da partida. As competições municipais de futebol amador em Carapicuíba são organizadas pela Secretaria de Esportes da prefeitura, com realização da Lifuca – Liga de Futebol de Carapicuíba, patrocínio do Atacadão e apoio do Governo do Estado.

Campeão: Malhorca

Vice-campeão: Ousados da Bola

Troféu Disciplina: Chute Inicial

Defesa Menos Vazada: Malhorca

Artilheiro: Ricardo Soares Moraes (Malhorca)

MALHORCA – Edson, Gabriel, Davi, Danda, Izão, Henrique, Vitinho, Gabriel, Ricardo, Rian, Pedro, Henry, Zoinho, Gustavo, Diego e Porquinho. Comissão técnica: Juquinha.

OUSADOS DA BOLA – Darlã, Bigode, Jé, Caique, Roni, Luquinha, Luiz, Buiú,Ryan, Caio, Idão, Matheus e Teu. Comissão técnica: Edgar e Guilherme.

Árbitro: Carlos Alberto de Farias

Auxiliares: Armando de Almeida / Alexandre Pereira

Mesário: Vitor Hugo Alexandre