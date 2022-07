Futebol Taça Ouro – Camaleão é o campeão

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 5 de dezembro de 2017

Em manhã festiva no Estádio do Niterói, no domingo, 3, o Camaleão conquistou o título da Taça de Ouro. As competições municipais de futebol amador em Carapicuíba são organizadas pela Secretaria de Esportes da prefeitura, com realização da Lifuca – Liga de Futebol de Carapicuíba, patrocínio do Atacadão e apoio do Governo do Estado.

O único gol da partida aconteceu aos 12 do segundo tempo. Em jogada lateral, Hulk toca para Bruno: Camelão 1 x 0 Nacional.

Campeão: Camaleão

Vice-campeão: Nacional

Defesa Menos Vazada: Nacional

Artilheiro: Wailton Santos Ramos (Mary Jane)

CAMALEÃO – Bruno, Doca, Big Lu, Buba, Rafinha, Tchan, Teu, Hulk, Cacá, Renatinho, Praguinha, Renan, Dip, Nivaldo, Niel, Lucas, Potiguar, Gui, Italo, Gabriel e Samuel. Comissão técnica: Alemão, Charles e Elizeu.

NACIONAL – Emerson, Nego, Pita, Elivelton, Zóio, Pancho, Adriano, Pezão, Carrara, Gleison, Jeferson, Antonio Carlos, Gustavo, Luiz, Igor, Bruno, Feinho, Zico, Sidnei e Nei. Comissão técnica: Lira, Ivanzinho e Chora.

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto (CBF)

Auxiliares: Noberto Evangelista / Luiz Pimentel

Mesário: Marcos da Silva Matos

Auxiliar: Pedro Manoel dos Santos Matos