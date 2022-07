Futebol Sub 17 – Ousados da Bola é o campeão

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 5 de dezembro de 2017

As equipes do Ousados da Bola e Vasco de Gama fizeram a final do Sub 17, na manhã de sábado, 2, no Estádio do Niterói. As competições municipais de futebol amador em Carapicuíba são organizadas pela Secretaria de Esportes da prefeitura, com realização da Lifuca – Liga de Futebol de Carapicuíba, patrocínio do Atacadão e apoio do Governo do Estado.

No final do primeiro tempo, Matheus sofre pênalti. Vitor bate e abre para o Vasco.

Aos 15 minutos do segundo tempo, Léo recebe, dispara em direção ao gol e toca no canto, empatando a partida. Nos acréscimos, Léo sofre pênalti. Ele mesmo bate e desempata. Ousados da Bola 2 x 1 Vasco da Gama.

Campeão: Ousados da Bola

Vice-campeão: Vasco da Gama

Troféu Disciplina: Vasco da Gama

Defesa Menos Vazada: Vasco da Gama

Artilheiro: Guilherme Pereira Correia (Vasco da Gama)

OUSADOS DA BOLA – Gordinho, Marco Antonio, Matheus, Vitor, Alan, Cauê, Léo, Tiula, Zé, João Moreira, João Vitor, Emerson, Marcelo, Luqueti e Rico. Comissão técnica: Edgar e Guilherme.

VASCO DA GAMA – Pedro, Erik, Gabriel, Artur, Jhonata, Igor, Bruno, Alisson, Vitor, Guilherme, Matheus, Vitor Hugo, Everton, Willian Santos, Yan, Renan, Vitor Hugo, Vinícius, Nicolas e Pantera. Comissão técnica: Adilson.

Árbitro: Alexandre Pereira

Auxiliares: Armando de Almeida / Carlos Alberto de Farias

Mesário: Vitor Hugo Alexandre