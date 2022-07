Futebol Taça Bronze – Brasinha leva o caneco

Data de Publicação: 5 de dezembro de 2017

Na tarde do domingo, 3, no Estádio do Niterói, o Brasinha acabou derrotando o São Bento e levando o título da Bronze. As competições municipais de futebol amador em Carapicuíba são organizadas pela Secretaria de Esportes da prefeitura, com realização da Lifuca – Liga de Futebol de Carapicuíba, patrocínio do Atacadão e apoio do Governo do Estado.

Logo no início do primeiro tempo, a bola sobra para Rodrigo, que toca no canto direito do goleiro e abre o placar para o Brasinha. Aos 22 minutos, Anderson toca para Cezinha, que amplia o placar. No segundo tempo, aos 18 minutos, Ceará recebe e toca no canto, decretando o 3 x 0.

Campeão: Brasinha

Vice-campeão: São Bento

Defesa Menos Vazada: Brasinha

Artilheiro: Vagner Soares Dias (São Bento)

BRASINHA – Dum, Anderson, Gabriel, Mangaba, Cezinha, Diego, Digo, Gago, João, Wallison, Ceará, Helyu, Diego, Miller, Dérick, Johny e Marcelinho. Comissão técnica: Igor, Régis e Binho.

SÃO BENTO – Aranha, Tadeu, Nei, Beto, Diego, Pedrinho, Guinho, Juninho, Pacheco, Cassio, Zóio, Edson, Rafael, Fermento, Cunga, Jojô, Bruno, Paulinho, Caique e Rodolfo. Comissão técnica: Lira e José Carlos.

Árbitro: Marcos Flora da Silva

Auxiliares: Noberto Evangelista / Luiz Pimentel

Mesário: Marcos da Silva Matos

Auxiliar: Pedro Manoel dos Santos Matos