Futebol – Seletiva – Penharol derrota 100 Piedade e leva o título

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 5 de dezembro de 2017

As equipes do Penharol e 100 Piedade se enfrentaram na final da Seletiva, na manhã do domingo, 3, no Estádio do Niterói. As competições muni-cipais de futebol amador em Carapicuíba são organizadas pela Secretaria de Esportes da prefeitura, com realização da Lifuca – Liga de Futebol de Carapicuíba, patrocínio do Atacadão e apoio do Governo do Estado.

O primeiro tempo terminou sem gols. No segundo tempo, logo aos 10 minutos, num ataque do Penharol, Anderson percebe o goleiro adiantado e toca por cobertura, abrindo o placar. Pouco depois, em novo ataque do Penharol, Luiz recebe, domina e bate, sem chance para o goleiro. Penharol 2 x 0 100 Piedade.

Campeão: Penharol

Vice-campeão: 100 Piedade

Defesa Menos Vazada: Penharol

Artilheiro: Eduardo Soares de Moraes (Real Favela)

PENHAROL – Nino, Robert, Davi, Juninho, Emídio, Flávio, Daniel, Ju, Kadu, Anderson, Paulo, Moisés, Claudio, Régis, Nailton e Luis. Comissão técnica: Xandi, José e Oreia.

100 PIEDADE – Thiago, Bruno, Bruno Ferreira, Marquinhos, Fernandinho, Bentão, Nel, Cabeça, Gabriel, Fuguia, Denis e Dino. Comissão técnica: Luciano e Thiago.

Árbitro: Carlos Alberto de Faria

Auxiliares: Noberto Evangelista / Luiz Pimentel

Mesário: Marcos da Silva Matos

Auxiliar: Pedro Manoel dos Santos Matos