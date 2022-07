Futsal Veteraníssimo – Camaleão bate Marília e papa o título

Data de Publicação: 5 de dezembro de 2017

A grande final da competição foi realizada na quinta-feira, 30, quando o Camaleão acabou derrotando o Marília e conquistando o título. Em jogo bastante equilibrado, o Marília abriu o placar com o gol de Marquinho, aos 4 minutos. Em seguida, Leonan empata a partida. Aos 13 minutos, Marquinho, de falta, coloca o Marília novamente na frente.O Camaleão corre atrás do prejuízo e, no último minuto, Leonan, de dentro da área, empata novamente.

No primeiro minuto do segundo tempo, Severino desempata para o Marília. Edu Bento, de pênalti, empata em seguida. Aos 6 minutos, Charles sofre falta. Edu Bento bate e desempata: Camaleão 4 x 3. Em seguida, Jorge, de dentro da área, toca no canto e amplia para o Camaleão. Aos 12 minutos, Charlie, numa bomba do meio da quadra, marca o sexto do Camaleão. Aos 15, Jorge aproveita um rebote e decreta: 7 a 3. No final da partida, Paulinho descontou para o Marília.

Campeão – Camaleão

Vice-campeão – Marília

Troféu Disciplina – Marília

Defesa Menos Vazada – Marília

Artilheiro – Paulo Santos Souza (Camaleão)

CAMALEÃO – Baiano, Davi, Charles, Charles Brown, Paulinho, Paulinho Sarará, Elias, Melo, Leonan, Sabão, Alex, Jorge e Edu Bento. Comissão técnica: Elizeu, Jhonatan e Alemão.

MARÍLIA – Willian, Doca, Rick, Ricardinho, Jessé, Zoio, Pola, Nei, Mike, Banana, Marquinho e Severino. Comissão técnica: Brown e Jailson

Árbitro: Claudio de Souza Moreli

Auxiliar: Marcelo Avance Andrade

Anotador: Jhonatan dos Santos Ferreira

Cronometrista: João Rasquinho