Futsal Sub 16 – América derrota Marília

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 5 de dezembro de 2017

Na grande final do Sub 16, realizada no sábado, 2, no Ginásio Ayrton Senna, o América derrotou o Marília e levou a taça.

Alternando ataques, as equipes não conseguem sucesso nas finalizações. Aos 11 minutos, Denner toca para Cauê abrir: Marília 1 x 0.

Logo no início do segundo tempo, Thomas é derrubado na área. Ele mesmo cobra a penalidade, mas a bola bate no travessão, repica no solo e sai. Aos 5 minutos, Jhow recebe e bate forte no ângulo, empatando a partida. Pouco depois, Thomas toca para Gean desempatar para o América. Aproveitando um rebote, Gean marca o terceiro e, em seguida, José Vinícius decreta: América Júniors 4 x 1.

Campeão – América Júnior

Vice-campeão – Marília

Troféu Disciplina – Real Atletick

Defesa Menos Vazada – América Júniors

Artilheiro – Thomas Valentim da Silva (América Júniors)

AMÉRICA JUNIORS – Bruno, José Vinícius, Jhow, Gean, Thomas, Thiago Henrique, Euller, João Vitor, Lucas, Rafael, Humberto e Weslley. Comissão técnica: Thiago Lourenzo e Gilvan Oliveira.

MARÍLIA – Sorim, Igor, Denner, Rodrigo, Edson, Victor, Valber, Ricardo, Baixada, Kaio, Cauê, Davi e Jessé. Comissão técnica: Juquinha.

Árbitro: Raimundo Elias Barbosa

Auxiliar: Marcelo A. Andrade

Anotador: Jean Oliveira Batista

Cronometrista: Fabiana Araujo Pinheiro