Futsal Sub 18 – R-9 é o campeão

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 5 de dezembro de 2017

E deu R-9 no Sub 18. A final foi realizada no sábado, 2, no Ginásio Ayrton Senna, reunindo as mais ruidosas torcidas da competição.

Cristian abre para o Marília. Leandro desconta em seguida. Aos 15 minutos, Cícero, de fora da área, desempata: Marília 2 x 1. Pouco depois, Leonardo iguala tudo novamente. Aos 16 minutos, Leandro recebe, dribla todo mundo e bate para colocar o R-9 na frente. No último minuto, Leandro amplia: R-9 4 x 2.

No início do segundo tempo, Guilherme diminui para o Marília. Aos 13 minutos, Leonardo desconta para o R-9. No último minuto, com o goleiro do Marília atuando na linha, Juninho aproveita o gol vazio e marca o sexto do R-9. Cícero ainda faria o quarto do Marília.

Campeão – R-9

Vice-campeão – Marília

Troféu Disciplina – Madrid

Defesa Menos Vazada – R-9

Artilheiro – Leandro dos Santos Moreira (R-9)

R-9/ACC – Leonardo, Juninho, Bezerra, Lendro, Ariel, João, Higor, Maurício, Daniel, Gustavo, Rafael, Allysson e Guilherme. Comissão técnica: Ayrton e Jonas

MARÍLIA – Cristian, Cícero, Guilherme, Jhonata, Renato, Vinícius, Marcos, Saymon, Hendrick, João e Cauê. Comissão técnica: Matheus e Juquinha.

Árbitro: Claudio Morelli

Auxiliar: Raimundo Elias Barbosa

Anotador: Jean Oliveira Batista

Cronometrista: Fabiana Araujo Pinheiro