Futsal Sub 12 – Paulista bate Marília e leva o título

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 5 de dezembro de 2017

Abrindo a maratona de finais de futsal do sábado,2, no Ginásio Ayrton Senna, o Paulista venceu o Marília, conquistando o título dos pequenos.

Luis abre para o Paulista logo no segundo minuto de partida. Giovanni desconta para o Marília em seguida. Eduardo aproveita um rebote e coloca o Paulista na frente. Diego, em seguida, recebe um lateral e bate rasteiro no canto, empatando novamente a partida. Aos 9 minutos, Luis, de fora da área desempata: Paulista 3 x 2.

No segundo tempo, logo aos 4 minutos, Luis marca o quarto do Paulista. Renan desconta para o Marília e Kayck amplia para o Paulista: 5 x 3. Pouco depois, Kayck recebe e bate cruzado: Paulista 6 x 3. Aos 9 minutos, Pedro recebe, dribla e bate para marcar o sétimo gol do Paulista. No último minuto, Thiago diminui a diferença. Mas não dava mais tempo. O título é do Paulista.

Campeão – Paulista

Vice-campeão – Marília

Troféu Disciplina – Paulista

Defesa Menos Vazada – Paulista

Artilheiro – Vitor de Almeida Narciso André (Projeto ABC)

PAULISTA: Abi, Pedro, Eduardo, Luis, Enzo, Kayck, Luan, Erick, Wellington e Lucas. Comissão técnica: Paulo Rogério e Benedito.

MARÍLIA – Giovanni, Gustavo, Diego, Yuri, Renan, Pedro, Nicolas, Lucas, Miguel, Thiago, Augusto e Pedro. Comissão técnica: Claudinei.

Árbitro: Claudio de Souza Moreli

Auxiliar: Raimundo Elias Barbosa

Anotador: Jean Oliveira Batista

Cronometrista: Fabiana Araujo Pinheiro