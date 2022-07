Árbitro da CBF apita final do campeonato municipal de futebol em Carapicuíba

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 6 de dezembro de 2017

Para a grande final da Taça de Ouro, com a partida Camaleão x Nacional, domingo, 3, a Secretaria de Esportes da prefeitura de Carapicuíba convidou o árbitro Thiago Duarte Peixoto, da CBF – Confederação Brasileira de Futebol. Com 28 anos e já no nível avançado do quadro de árbitros da CBF, Thiago Peixoto já apitou diversos clássicos do Brasileirão e do Campeonato Paulista.

Em partida sem ocorrências, o Camaleão levou o caneco derrotando o Nacional por 1 a 0. O árbitro Thiago Peixoto elogiou bastante o respeito mútuo: “os dois times estão de parabéns. Deram uma lição de como jogar uma final de amador. Sem nenhum amarelo, nenhum cartão, nem uma agressão nem mesmo verbal. Foi muito gratificante”.

Sobre o nível do futebol amador em Carapicuíba, o árbitro opinou: “se nivela com o das outras cidades onde tenho apitado. O futebol amador peca pelo pouco preparo físico e pelo excesso de vontade. Não tem a disciplina tática e a rapidez dos jogadores profissionais. Mas eu gosto muito de futebol e onde me convidar pra apitar eu vou”, finalizou.

Para a final da taça de Ouro, o árbitro Thiago Peixoto teve como auxiliares Noberto Evangelista e Luiz Pimentel.

Em domingo de finais no Estádio do Niterói, o Penharol deu de 2 a 0 no 100 Piedade, na final da Seletiva, e o Brasinha conquistou o título da Bronze, ao bater o São Bento por 3 a 0.