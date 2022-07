Últimos dias de inscrição para o vestibular da Fatec

Data de Publicação: 6 de dezembro de 2017

As inscrições para o vestibular 2018 da Fatec se encerram às 15h desta quinta-feira (7). A divulgação dos locais de exame ocorrerá no dia 09/01, e as provas serão aplicadas no dia 14/01, com duração de 5h. A publicação do gabarito oficial acontece no mesmo dia, a partir das 18h30.

Na Fatec Carapicuíba estão sendo ofertadas 80 vagas para cada um dos seguintes cursos: Análise e desenvolvimento de sistemas, Jogos digitais e Logística, sendo 40 para o período da manhã e outras 40 para o período noturno. Além disso, são oferecidas 40 vagas para o curso de Secretariado e 40 para Sistemas para internet. Ambos são realizados no período vespertino.

As Fatecs são instituições mantidas pelo governo do estado de São Paulo, e oferecem cursos superiores de graduação em diversas áreas do conhecimento, com ensino de qualidade e totalmente gratuito.