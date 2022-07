Secretaria de Obras realiza ações de prevenção e combate a enchentes

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 8 de dezembro de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, tem trabalhado durante todo o ano em ações de prevenção e combates a enchentes. Especialmente nestes meses de novembro e dezembro – período de fortes chuvas – as equipes intensificaram os cronogramas das operações em locais críticos da cidade.

Além das atividades diárias, as novas operações incluem drenagem e instalações de bocas de lobo que já estão em andamento e com programações acentuadas. Quatro locais da cidade recebem as ações: a rua Ipê, no Jardim Rosa Maria, rua Santo Antônio, na Vila Santa Terezinha, rua Fartura, no Ariston e na região da Aldeia. Os córregos localizados nestas áreas passarão pelo processo de drenagem, que trata-se da capitação de águas pluviais e canalização, com uma extensão de mais de 1 km de tubo, melhorando a capacidade de escoamento das águas.

Vale lembrar que este ano Carapicuíba firmou convênio com Barueri para realizar os serviços de desassoreamento do Rio Cotia, localizado na divisa entre as duas cidades. Com a obra de limpeza do fundo do rio, o curso das águas volta a fluir com normalidade e as chuvas deixam de ser motivo de preocupação aos moradores locais.

A região do córrego localizado na Estrada do Guatambu, entre os bairros São Daniel e Santo Estevão, também passou pelo processo de retificação para melhorar as condições de escoamento das águas.

As operações de Cata treco, retirada de entulhos e limpeza de bocas de lobos são realizadas diariamente pelas equipes de obras. As atividades têm resultado na prevenção de enchentes através da retirada de toneladas de materiais descartados de forma irregular nas ruas da cidade, e que podem causar o entupimento de bueiros e consequentemente as cheias.

Ainda trabalhando nesta questão, cinco Ecopontos foram inaugurados em diferentes bairros da cidade, oferecendo aos moradores locais adequados para o descarte correto de entulho, madeira, pneus, móveis velhos e materiais recicláveis.