Prefeitura lança campanha “Natal da Nossa Família”

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 8 de dezembro de 2017

O clima natalino chega a Carapicuíba e promete encantar a todos os apaixonados pela época mais aguardada do ano. A Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, lança na próxima sexta-feira, 8, a campanha ‘O Natal da Nossa Família. Feliz 2018”.

O evento especial de abertura acontece na Praça das Bandeiras, a partir das 19 horas, com atrações musicais e culturais. A emoção fica por conta da chegada do Papai Noel, em ônibus iluminado, num espetáculo de cores, luzes, arte e magia.

A festa marca ainda a iluminação e a decoração de toda a Praça, incluindo a árvore de Natal Central. Os presentes também contarão com a Cantata Natalina preparada pelos alunos da rede municipal de ensino.

A campanha, que seguirá até o dia 23 de dezembro, trará atrações para toda a família. A programação inclui o “Espaço do Noel”, na própria Praça das Bandeiras. As crianças carapicuibanas também poderão encontrar o Papai Noel na “Casa do Bom Velhinho”, no calçadão, que será palco para as apresentações dos Corais de Cantata.

Confira a programação completa abaixo e participe:

8 a 23/12 – Espaço do Noel

Local: Praça das Bandeiras

Quintas, sextas e sábados, das 18 às 22 horas

Domingos, das 18 às 21 horas

9 a 23/12 – Casa do Bom Velhinho

Local: Calçadão do Centro

Segunda a sábado, das 10 às 19 horas

Domingos, das 10 às 13 horas

21, 22 e 23/12 – Corais de Cantata

Local: Calçadão do Centro, às 17h30