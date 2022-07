Prefeitura lança programa para diminuir fila de espera por consultas e exames

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 13 de dezembro de 2017

Desde o início da atual gestão, a Prefeitura de Carapicuíba trabalha por melhorias na cidade, principalmente na área da saúde. A administração municipal encontrou uma fila de 50 mil guias de encaminhamentos para consultas e exames. Esse número é apenas do ano de 2016.

Só no primeiro semestre, a Prefeitura conseguiu diminuir essa fila para menos da metade, em novembro o número de pacientes dessa demanda reprimida reduziu em mais de 65%. E, a partir de segunda-feira, com o programa Avança Saúde, os 17 mil munícipes que aguardam desde 2016 exames de ultrassom e consultas serão atendidos em clínicas privadas contratadas pela Prefeitura. A primeira especialidade médica é oftalmologia, em 2018, serão as demais. Além disso, serão realizados 10 tipos de ultrassonografias.