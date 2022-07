Tradicional Corrida do Peru acontece neste domingo em Carapicuíba

Data de Publicação: 13 de dezembro de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba, por intermédio da Secretaria de Esportes, já prepara a estrutura para receber no próximo domingo, 17, a tradicional Corrida do Peru. Em sua 35ª edição, a prova reunirá 250 atletas de toda região e marca o encerramento das atividades esportivas na cidade em 2017.

A disputa divide-se em diversas categorias femininas e masculinas: de 16 a 30 anos, 31 a 40 anos, 41 a 50 anos, 51 anos acima (apenas feminino), 51 a 60 anos (apenas masculino), 61 a 70 anos (apenas masculino), 71 anos acima (apenas masculino).

Com largada e chegada na Praça da Aldeia Jesuítica, a competição agendada para as 8 horas, soma o percurso total de 6,5 Km, e contará ainda com a Corrida Infantil do Peruzinho. Cerca de 50 crianças e adolescentes participam em duas categorias – 7 a 10 anos e 11 a 15 anos.

História

A prova surgiu a partir da brincadeira de amigos, que soltavam um peru nas ruas da Aldeia Jesuítica em celebração a passagem de ano. O primeiro a pegar a ave vencia e a levava como prêmio. Com o tempo, a corrida evoluiu e recebeu o apoio da Prefeitura e de atletas, mantendo a tradição em premiar os principais colocados com a ave natalina.