Partida beneficente arrecada três toneladas de alimentos

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 20 de dezembro de 2017

Com o Estádio do Niterói tomado pelos torcedores, MC Gui e Guilherme Arana se enfrentaram no Jogo Bom, partida beneficente tendo como ingresso um quilo de alimento não perecível.

Antes do início da partida, MC Gui e Guilherme Arana autografaram camisetas e fizeram selfies com os fãs. Em campo, os amigos do MC Gui e os amigos de Guilherme Arana alternaram ataques, e a cada gol, grande vibração da torcida.

A partida terminou empatada em 4 a 4, mas a campanha foi vencedora. Mais de três toneladas de alimentos foram arrecadados. Todo o montante foi encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade de Carapicuíba.