Carapicuíba encerra Programa de Eficiência Energética nas escolas da rede

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 20 de dezembro de 2017

Na última semana, a Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Educação, em parceria com a AES Eletropaulo, realizou o encerramento do Programa de Eficiência Energética nas escolas da rede.

No total, seis escolas municipais de ensino fundamental participaram do projeto, que teve como objetivo difundir a cultura do uso consciente e seguro de energia elétrica, ressaltando a importância do consumo de forma eficiente, combatendo assim seu desperdício. Participaram alunos dos quartos e quintos anos.

Professores das escolas participantes receberam preparação prévia, realizada através de cursos. Em sequência, agentes de campo do NAEE (Núcleo de Ação para a Eficiência Energética) visitaram as unidades, seguindo cronogramas para realização de desafios e atividades, que consistiam em engajamento e monitoramento do consumo de energia da escola e das famílias.

Os desafios, realizados em nove etapas, exigiram dedicação de alunos e docentes, entre as atividades: produção de dossiês de energia elétrica e de água, comunicados sobre desperdício, campanhas de utilidade pública no espaço escolar e realização de vídeos de conscientização.

Todos os desafios somaram pontos, e após apuração, as duas escolas com maior comprovação de engajamento e participação receberam prêmios destinados à melhoria nas respectivas estruturas, como exemplo – a troca de todas lâmpadas de alto consumo por LED.