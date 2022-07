Prefeitura de Carapicuíba faz melhorias em mais de cinco bairros na última semana

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 20 de dezembro de 2017

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, trabalhou em mais de cinco bairros na última semana. Buscando melhorar a cidade, foram feitas operações de cata-treco, retirada de entulho, limpezas de bocas de lobo e ruas, além das instalações de tubos para fluxo do escoamento das águas.

No bairro Ariston, entre a avenida Comendador Dante Carraro e a Marginal do CSU, as equipes realizaram a reurbanização do local.

Do programa Meu Bairro Melhor, a operação cata-treco passou pelo Parque Jandaia, pela estrada do Jacarandá, no bairro de Altos de Santa Lúcia e outras localidades. Mais de cinco caminhões saíram trucados de móveis velhos, madeiras e entulhos.

Na rua Ipê, no Jardim Rosa Maria, foi dado inicio as obras para o novo sistema de drenagem e captação de águas pluviais. Ações de prevenção e combate a enchentes também foram executadas na avenida Deputado Emílio Carlos, Jardim Angélica e outros locais.

O trecho entre a avenida São Camilo, entrada do bairro Santa Lúcia, até a divisa com a cidade de Cotia, recebeu a limpeza e caiação das guias da via.

Vale lembrar que essas ações seguem cronogramas diários pela Prefeitura de Carapicuíba, porém, em alguns casos, lixos, entulhos e trecos voltam a ser jogados nos mesmos locais, tornando-se prejudicial a todos e contra a lei.

Responsabilidade de todos

O munícipe precisa colaborar para manter a cidade limpa. Segundo a lei nº 3044, quem deposita lixo ou entulho nas calçadas, boca de lobo, canteiros, jardins e praças públicas, está sujeito a multa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A população também pode colaborar com a fiscalização, denunciando o descarte irregular através dos canais disponibilizados pela Prefeitura – WhatsAPP denúncia Lixo 97434-8101.