Prefeitura assina convênio para construção da passarela de acesso às faculdades

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 20 de dezembro de 2017

A atual administração de Carapicuíba deu um passo importante para a construção da passarela que ligará o Calçadão do Centro até as instituições educacionais (Fatec, Etec, Estácio FNC e Sesi). Na quinta-feira, 14, o prefeito do município esteve no Palácio dos Bandeirantes para assinatura do convênio do Fumefi (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento).

O governador assinou repasse de R$ 14 milhões para a construção da passarela. O próximo passo para a construção é a realização do processo licitatório. A previsão é de que os trâmites sejam finalizados em 90 dias e o início das obras já no primeiro semestre de 2018.

Em novembro, a Prefeitura já havia assinado convênio de R$ 8 milhões para Reurbanização do Parque dos Paturis e retomada das obras do Centro Administrativo. Sendo assim, Carapicuíba contará com maior recurso do Fumefi nos últimos anos, mais de R$ 22 milhões. Para 2018, a cidade terá investimentos de mais de R$ 28 milhões, pois já foram assinadas emendas parlamentares no valor de mais de R$ 6 milhões.