Corrida do Peru distribuiu dezenas de troféus e aves no domingo

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de dezembro de 2017

A tradicional Corrida do Perú, que este ano teve sua 35ª edição, emprestou emoção à manhã de domingo, 17, na Aldeia de Carapicuíba. Com largada e chegada na Praça Jesuítica, a prova soma 6,5 quilômetros e foi organizada pela Secretaria de Esportes, com apoio da Secretaria de Transporte e Trânsito e da Guarda Municipal.

A premiação alternou diversas categorias femininas e masculinas: de 16 a 30 anos, 31 a 40 anos, 41 a 50 anos, 51 acima (apenas feminino), 51 a 60 anos (apenas masculino), 61 a 70 anos (apenas masculino) e 71 acima (apenas masculino). A manhã contou ainda com a Corrida do Peruzinho, em duas categorias, de 7 a 10 anos e de 11 a 15 anos.

Os vencedores em cada categoria receberam troféus e aves natalinas como peru e frango. Confira a listagem completa por categorias em www.parreirassports.com.br.

Clique aqui e confira as fotos dos vencedores nas diversas categorias.