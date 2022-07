Carapicuíba prorroga prazo do Refis

Secretarias: Receita e Rendas

Data de Publicação: 5 de janeiro de 2018

A prefeitura de Carapicuíba prorrogou até o dia 31 de janeiro o prazo para a quitação de dívidas com o município. Trata-se do Refis – Programa de Recuperação Fiscal, que possibilita o pagamento em até 60 parcelas com taxas mais baixas, ou à vista com 100% de desconto nos juros e multas.

Com o Refis o cidadão pode pagar o imposto atrasado à vista ou parcelado. Os descontos são aplicados sobre os juros e multas cobrados pelo atraso no pagamento, mas o valor do imposto permanece o mesmo. Quanto menos parcelas, maior o desconto. Confira:

Parcela única à vista, desconto de 100%

De 2 a 10 parcelas, desconto de 75%

De 11 a 24 parcelas, desconto de 60%

De 25 a 36 parcelas, desconto de 40%

De 37 a 60 parcelas, desconto de 20%

Para fazer a adesão do programa é preciso comparecer na Secretaria de Receita e Rendas na Rua Célio Meucci, 64 – Vila Caldas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30. É necessário levar cópia e original do RG, CPF, comprovante de endereço recente e da folha de espelho do IPTU.

Juntos, vamos fazer de Carapicuíba uma cidade cada vez melhor

O pagamento de dívidas com a prefeitura aumenta o orçamento que é revertido em benefícios para os moradores. Os principais investimentos são feitos nas áreas de saúde e educação.