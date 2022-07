Aberto processo seletivo para contratação de 148 agentes de saúde

Data de Publicação: 11 de janeiro de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba segue trabalhando e realizando ações para melhorar a saúde na rede municipal. Nesta semana, foi divulgado processo seletivo para a contratação de 148 agentes comunitários de saúde.

O candidato precisa ter ensino fundamental completo, residir próximo à Unidade Básica de Saúde onde irá atuar e ter pelo menos 18 anos de idade. As vagas são para 15 UBS diferentes, com salário de R$1014,00 por 40 horas semanais de trabalho. A contratação será pelo período de um ano, com possibilidade de extensão de vínculo por mais um.

As inscrições tem uma taxa de R$23,70 e serão realizadas via internet, no site www.rboconcursos.com.br, com inicio no dia 15/1 e encerramento no dia 15/2. Clique aqui para participar.