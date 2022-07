Prefeitura informatiza todas as farmácias da rede de saúde

Data de Publicação: 11 de janeiro de 2018

A saúde é uma das prioridades desta gestão. No primeiro ano de mandato, Carapicuíba já passou por importantes mudanças no setor e inaugurações de equipamentos para benefício da população. A partir deste mês de janeiro, a Prefeitura vai informatizar todas as farmácias (dispensários de medicamentos) da rede de saúde.

Os cadastros dos pacientes já começam a ser realizados na próxima semana em dez equipamentos da rede, como Unidade Básica de Saúde, Unidade de Saúde da Família e Centro de Atenção Psicossocial. A Secretaria está implantando o sistema gradativamente nas unidades. A expectativa é de que até o fim do mês toda rede de farmácia esteja informatizada para melhor atender os carapicuibanos.

Para realizar o cadastro de retirada de medicamentos, o munícipe deve comparecer à unidade com a receita médica, RG, Cartão SUS e comprovante de residência em nome do paciente.

“A informatização das farmácias é o primeiro passo para a implantação do prontuário eletrônico na nossa cidade. No ano passado, já inauguramos a primeira UBS totalmente informatizada. Vamos estender esse benefício para as outras unidades também. É preciso utilizar a tecnologia para o bem da população”, afirma o prefeito.