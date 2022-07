Prefeitura realiza parceria para aulas de música e atividades complementares

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 11 de janeiro de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com a Associação Foco Arte e Desenvolvimento, oferece 90 vagas para aulas de música (violão) e atividades complementares (jiu-jitsu e inglês) para meninos de 6 a 12 anos, matriculados na rede pública de ensino.

As inscrições começam na sexta-feira, dia 12, das 9h às 16h, na Secretaria de Cultura e Turismo (Av. Presidente Vargas, 280, Vila Caldas). É necessário levar original e copia dos documentos: RG e CPF do responsável, Certidão de Nascimento ou RG da criança, comprovante de endereço, três fotos 3×4 e declaração escolar.

Os alunos serão divididos em duas turmas, sendo 45 em cada uma delas. As aulas ocorrerão todas as segundas e quartas-feiras, nos períodos matutino e vespertino, na IBM Alphaville. Será disponibilizado transporte gratuito para os alunos até o local, com pontos de encontro no Teatro FUCA – Vila Cretti e no Ginásio Ayrton Senna – Cohab V.

As aulas começam no dia 19 de janeiro, contudo, será realizada uma aula inaugural no dia 17, que contará com a presença de um responsável por cada aluno. O transporte gratuito também será disponibilizado neste dia. Vale destacar ainda que durante o horário de aula, os alunos receberão um lanche.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone 4164-5413.