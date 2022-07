Alunos das escolinhas de esportes visitam Museu do Futebol

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 19 de janeiro de 2018

Férias é férias e numa parceria entre a Prefeitura, através da Secretaria de Esportes, e a Secretaria Estadual de Cultura, os alunos das escolinhas esportivas de Carapicuíba realizaram, durante o mês de janeiro, passeio gratuito ao ‘Museu do Futebol’.

Aproximadamente 400 crianças e adolescentes, das mais diversas modalidades, seguiram o cronograma e, distribuídos em diferentes dias, tiveram a oportunidade de conhecer a história da maior paixão nacional – o Futebol.

Inaugurado em 29 de setembro de 2008, o Museu do Futebol é um dos mais visitados do país e está localizado dentro do tradicional Estádio Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu. As exposições narram a história do futebol usando imagens, vídeos e áudios que remetem as torcidas nas arquibancadas, de forma interativa e emocionante.

Aluna da escolinha esportiva de Carapicuíba, Luana, 9 anos, comentou sobre a experiência e a oportunidade de conhecer de perto a história do esporte mais popular do mundo.

“A experiência é espetacular e é muito emocionante estar aqui conhecendo mais sobre a história deste esporte que o mundo inteiro acompanha com muita paixão”, disse a aluna, muito entusiasmada em estar participando do passeio.

Escolinhas de Esportes

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Esportes, disponibiliza gratuitamente aos munícipes diversas modalidades nas escolinhas de esportes da cidade. As atividades envolvem quase 4 mil pessoas, incluindo crianças, jovens e adultos.

Para informações sobre novas inscrições, os interessados devem procurar a Secretaria de Esportes, que fica localizada na Avenida Faustino dos Santos, 98, Cohab 5 – Ginásio Ayrton Senna